Le siège du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a abrité une réunion portant sur l’état d’avancement des préparatifs pour le CHAN-2022 (reporté à 2023 pour cause de pandémie de coronavirus), en présence des directeurs de la jeunesse et des sports (DJS) de quelques villes devant abritant cet événement, le directeur du stade du 5-Juillet d’Alger et du représentant de la Fédération algérienne de football (FAF).

Au cours de cette réunion, présidée par Réda Doumi, directeur des infrastructures au MJS, il a été question de faire le point sur l’état des projets engagés ou à engager dans les différents stades, à savoir le 19-Mai 1956 d’Annaba, Chahid-Hamlaoui de Constantine, Mustapha-Tchaker de Blida et le 5-Juillet 1962 d‘Alger. Concernant le complexe olympique d’Oran, prévu pour abriter les Jeux méditerranéens en 2022, le stade devrait être réceptionné vers le mois d’avril prochain avec un terrain en gazon naturel (AirFibr) et un terrain réplique de même nature.

Lors de cette séance, il a été également question du stade OPOW de Koléa que le MJS vient de mettre à la disposition de la FAF, sur sa demande, afin de domicilier les différentes sélections nationales des jeunes catégories et féminines.

Pour illustrer les efforts consentis par le secteur, une équipe de FAF-TV s’est déplacée à Blida où elle s’est entretenue avec Kamel Naceri, directeur de l’OPOW du stade Mustapha-Tchaker, qui a décrit dans le détail les travaux entamés jusqu’ici.