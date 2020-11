La nouvelle saison sportive de tennis de table (2020-2021), dont l'entame pourrait avoir lieu en janvier prochain, sera «exceptionnelle, mais aussi la plus courte», selon le président de la Fédération algérienne (FATT), Cherif Derkaoui. «C'est regrettable pour tout le monde, mais la nouvelle saison de tennis de table sera courte au vu de tout ce qu'on a vécu à cause de la pandémie de coronavirus (Covid-19), et surtout exceptionnelle, car elle drainera avec elle certaines exigences sanitaires inhabituelles pour l'ensemble des pongistes», a déclaré à l'APS, Derkaoui. D'ailleurs, d'importantes décisions et recommandations devraient sanctionner la réunion du collège technique national, prévue samedi avec les techniciens de la discipline qui auront non seulement à évaluer la saison écoulée, mais aussi discuter de celle à venir. «Même s'il n'y aura pas trop de changements dans le système de compétition, on sera appelé peut-être à annuler quelques tournois par rapport à la précédente saison. On doit aussi adapter notre calendrier par rapport à nos échéances internationales de 2021, lors de laquelle on va retrouver toutes les compétitions de l'ITTF reportées de 2020», a indiqué le président de la Fédération algérienne de tennis de table. Lors de sa dernière réunion, le bureau exécutif de la FATT avait décidé d'arrêter définitivement la saison 2019-2020, attribuant les titres de champion à l'AC Boudouaou (dames) et l'AJ Khroub (messieurs). Parmi les autres importantes décisions entérinées par le bureau exécutif, l'annulation de la relégation et l'accession de quatre clubs supplémentaires en Nationale Une (deux pour chaque sexe). «On va avoir, pour la saison prochaine, un championnat à dix clubs (messieurs) et autant en dames, au lieu de huit comme lors du précédent exercice. C'est une décision logique après tout ce que les clubs ont enduré durant la saison avec cette pandémie», a justifié Derkaoui. Interrogé sur le démarrage de la saison 2020-2021, le premier responsable de la FATT souhaite qu'elle débute au mois de janvier prochain, si les conditions sanitaires s'y prêtent. «On sait que tout le monde a hâte de retrouver le chemin, tout d'abord des entraînements et ensuite de la compétition, c'est notre souhait. Le mois de janvier est idéal pour débuter la saison, mais sous réserves. La situation sanitaire actuelle n'est pas bonne, on espère qu'elle va s'améliorer d'ici au début de l'année», a souhaité Cherif Derkaoui, tout en assurant que son instance suit de près l'évolution de la situation.