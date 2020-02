Secouée par une crise multidimensionnelle depuis le début de la saison en cours et aggravée par une nouvelle grève des joueurs la semaine dernière, l’ASM Oran a réussi à créer la surprise en coupe d’Algérie en sortant l’USM Alger (1-0) jeudi à Oran en match retard des 16es de finale. Les joueurs de l’ASMO sont revenus à de meilleurs sentiments après avoir boycotté le précédent match de championnat perdu par l’équipe réserve, suite aux promesses reçues pour percevoir leur premier salaire de la saison lundi prochain. Cette situation, si elle ne venait pas à être réglée, risque de jouer un mauvais tour pour le club dans la course à l’accession, car le coach Salem Laoufi reste confiant quant aux possibilités des siens de revenir dans cette course. Ce dernier s’engage à jouer l’accession «si la direction du club fait l’effort nécessaire» pour régulariser ses protégés. «Pourtant, la masse salariale de l’équipe n’est pas aussi élevée, puisqu’elle tourne autour de 7 millions de dinars mensuellement, ce qui représente le salaire de deux joueurs dans certains club», a-t-il relevé.