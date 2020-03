La FAF a décidé de s’appuyer sur une « Task Force » dédiée au déploiement de sa politique de détection des jeunes footballeurs binationaux à l’étranger. L’objectif de ce dispositif, initié il y a quelques mois, est de mettre en place une démarche structurante en s’appuyant sur les ressources locales, à travers une veille permanente et organisée. La première opération concerne les joueurs U16, avec comme étape initiale la préparation du Tournoi de Montaigu qui se déroulera en France du 6 au 13 avril prochain. Le président de la FAF a présidé jeudi dernier au CTN de Sidi Moussa, une réunion de travail en associant l’ensemble du staff technique concerné par ce projet, à savoir Ameur Chafik (DTN), Benaouda Abdelkrim (DTN-adjoint) et les sélectionneurs nationaux en catégorie jeune, ainsi que Vicente Olmedo, le responsable de l’Académie de la FAF de Khemis Miliana, afin de finaliser un plan d’action partagé. La FAF informera au fur et à mesure de l’avancée des opérations de ce dispositif qui intègre dans l’organisation des binationaux qui, en plus de jets de compétences techniques, maîtrisent l’écosystème football dans l’hexagone. Une première liste de joueurs U16 a été établie et pour lesquels des convocations ont été transmises pour prendre part au prochain stage de la sélection nationale qui aura lieu du 15 au 20 mars 2020 au Centre technique national de Sidi Moussa. La Task Force de la FAF est composée de Idir Karim, Kada-Hounet Foued et Brahimi Lyes.