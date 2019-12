Joueur aux qualités avérées au CR Belouizdad, le défenseur central Chouaib Keddad, n’a pas été retenu par son entraîneur, Abdelkader Amrani, pour le derby d’hier face au MC Alger, dans le cadre de la 11e journée du championnat de Ligue 1. Un fait qui a surpris les supporters, lesquels ne s’y attendaient pas, d’autant plus qu’il s’agit d’un élément qui pouvait servir son équipe dans ce « choc » entre le leader et son dauphin. Les raisons invoquées sont d’ordre disciplinaire, puisque l’on affirme que le joueur aurait mal pris le fait que son entraîneur l’écarte du « Onze » de départ, préférant une charnière centrale composée du revenant Bouchar et le très en forme Khali. La réaction de Keddad a été payée cash par l’entraîneur, qui l’a écarté du groupe et décidé de le traduire devant le conseil de discipline. Une sanction que le joueur a acceptée, avouant surtout son erreur, qui, selon lui, était loin d’être malintentionnée. Selon ses proches, Keddad voulait servir son équipe dans ce derby et l’aider à passer l’écueil de son voisin et rival, sachant, en tant qu’enfant du club, ce que représente ce genre de matchs pour les supporters. Keddad a discuté avec ses dirigeants et s’est excusé après ce qui s’est passé, se disant même prêt à présenter ses excuses en public à son entraîneur. Outre le fait que sa non-convocation a surpris plus d’un, la grosse surprise a été la polémique née de cette décision dans les fiefs des supporters. Certains ont pris parti avec le joueur contre l’entraîneur, allant même jusqu’à revendiquer son départ, sans être informés des détails de ce qui s’est passé. Cette réaction a été décriée par une autre tranche des supporters, qui affirment qu’au contraire, cela servira de leçon au joueur de 25 ans, « qui doit apprendre de ses erreurs ». Selon les proches du concerné, la leçon est déjà apprise et Keddad est désormais prêt à redoubler d’efforts pour rétablir les relations avec son entraîneur et, surtout, retrouver sa place dans le « Onze » de départ dès le match de la prochaine journée face à la JS Saoura, au stade du 20-Août.