La triplette d’Oran composée de Khaldi, Kaddour et Chahid a remporté le trophée du concours national de pétanque jeu court seniors, en battant en finale son homologue de Sidi Bel-Abbès (Doukara, Lahcene et Mokhtar) sur le score de 13-10. La troisième place est revenue à la triplette de Mostaganem dans cette compétition clôturée vendredi soir au complexe sportif Hadefi-Miloud d’Oran. Ce concours national d’une journée, organisé par le club amateur de pétanque de la commune de Hassi Ameur d’Oran en collaboration avec la ligue de wilaya des sports de boules et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran, a regroupé 192 triplettes issues de 16 wilayas du pays.