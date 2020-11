Sous l'impulsion de Zinedine Zidane, le Real Madrid a longtemps été intéressé par un éventuel transfert de Paul Pogba, et particulièrement lors du mercato estival de 2019, soit quelques mois après le retour de Zidane sur le banc merengue. Selon le média FourFourTwo, Manchester United se serait résigné dans le dossier Paul Pogba. Un départ, l'été prochain, serait déjà programmé et l'indemnité du transfert serait fixée à 60 millions d'euros. Le Real Madrid, la Juventus, ou tout autre club enclin à s'attacher ses services en auraient la possibilité contre un chèque de 60 millions d'euros Selon The Daily Telegraph, un prêt serait même envisagé dès le mois de janvier, afin de le vendre au prix fort l'été prochain.