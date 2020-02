Les salaires des joueurs sont la problématique numéro un des dettes des clubs algériens, dont le président de la direction de contrôle de gestion et des finances (Dcgf), Réda Abdouche, a tiré la sonnette d'alarme sur leur situation «catastrophique». «Selon les examens réalisés par la Dcgf, la situation est catastrophique pour pratiquement l'ensemble des clubs de l'élite. Financièrement, le déficit de 740 milliards de centimes sur cinq années (2013-2018) a été revu à la hausse, puisqu'il a atteint désormais 848 milliards de centimes, après le traitement du dossier du NA Hussein-Dey, sans compter les cinq derniers clubs, dont l'examen n'a pas encore été fait. Le chiffre va au-delà des 1000 milliards, c'est une certitude», a affirmé à l'APS le premier responsable de la Dcgf. Dans un rapport accablant publié mercredi dernier sur le site officiel de la Fédération algérienne (FAF), la Dcgf a révélé le chiffre de 740 milliards de centimes, représentant le déficit de 10 clubs sur les 16 composant la Ligue 1, tirant la sonnette d'alarme sur la situation du ballon rond en Algérie, qui constitue un «gouffre financier». Les derniers chiffres de la FAF sont bien alarmants. «La Fédération algérienne de football (FAF) porte à la connaissance des clubs des Ligues 1 et 2 professionnelles, à travers la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), que le montant des salaires impayés cumulé au 1er décembre 2019 est de plus de 698 millions de dinars (soit plus de 69,8 milliards de centimes) répartis en: 172 MDA pour 7 clubs de la Ligue 1 et 526 MDA pour 15 autres de la Ligue 2», révèle la FAF. Par ailleurs, «la commission du statut du joueur fait ressortir une situation de salaires impayés évaluée à plus de 26 MDA pour 7 clubs, dont 24 MDA concernent 5 clubs de la Ligue 2», indique la même source. Là, Abdouche ne dit pas clairement que tout le monde est fautif, à commencer par les responsables, à savoir la Ligue, la FAF et le MJS, voire le gouvernement. Car laisser des cas pareils, dont les chiffres augmentent d'année en année sans rien préconiser comme solution, fait partie de la mauvaise gestion justement. Des observateurs et spécialistes estiment d'ailleurs, que comme premières mesures à prendre, c'est de réviser le mode d'élection des membres de la direction des clubs, dans la perspective de mettre des gestionnaires aux compétences avérées à la tête des clubs.

En parallèle, il faut revoir aussi les règlements et lois pour permettre justement d'assainir la situation et de permettre plus de transparence dans la gestion des clubs. Un responsable qui est incapable de «vendre» l'image de marque de son club et qui s'amuse à changer de coach comme de chemise, ne mérite vraiment pas le titre de «responsable». Il faut certes, un changement radical des mentalités, mais cela prend plus de temps. L'Etat a été, est, et restera, le seul garant de l'avenir de notre football, voire du sport en Algérie. Le football, sport roi est donc, locomotive du sport algérien. Quand on règle ses problèmes, les autres disciplines suivront inéluctablement. Le football national a vraiment besoin d'une véritable révolution à partir de la base pour sortir de ce marasme dû à la mauvaise gestion, pour ne pas dire à l'incompétence des responsables. Ainsi, les révisions des lois sur le commerce, les investissements et autres segments de l'économie nationale figurant dans le programme du président de la République, permettront à coup sûr d'atteindre cet objectif, mais cela se ferait bien évidemment par étapes.

Car ce n'est certainement pas avec un coup de baguette magique et quelques changements dans les règlements que l'on arrivera à annihiler ce fléau de la «mauvaise gestion du football national». Et pour résumer, il faudrait carrément et simplement une «véritable politique du sport» avec des programmes bien précis et surtout bien vulgarisés. C'est la seule possibilité d'arriver à une véritable transparence dans la gestion.