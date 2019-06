Le Nigeria a réussi son entrée en coupe d’Afrique des nations CAN 2019 ce samedi à Alexandrie en battant difficilement le Burundi 1-0, mi-temps (0-0) en match comptant pour la premiere journée du groupe B. Les Super Eagles ont dominé le Burundi sur la plus petite des marges (1-0), s’en remettant à un but d’Ighalo dans le dernier quart d’heure pour faire la différence (77e). Ils prennent ainsi la tête du groupe B en attendant dans la soirée le match entre Madagascar et la Guinée.