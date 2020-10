Et de 19! Pour son premier match post-confinement, la sélection nationale algérienne de football a enchaîné par une nouvelle performance. Elle s'est imposée, vendredi soir, par la plus petite des marges face au Nigeria (1-0) en amical au Wörthersee Stadion de Klagenfurt en Autriche. Sans passer par le round d'observation, le «onze» inédit aligné par Djamel Belmadi rentre vite dans le vif du sujet. À la 6', Rami Bensebaïni parvient à secouer les filets des Super Eagles après un cafouillage dans la surface de réparation. Delort et consorts avaient l'opportunité d'aggraver la marque, tout au long de la partie, qu'ils ont dominée en long et en large, ce qui n'a finalement pas eu, avec des attaquants ayant confondu vitesse et précipitation devant le gardien adverse. En dépit du score, la prestation, qui, certes, n'a pas été reluisante, a convaincu Belmadi. C'est d'ailleurs lui-même qui l'a fait savoir dans la conférence de presse d'après match. C'est parce que l'effectif aligné à cette occasion était totalement remanié. Le «Onze» type du coach des Verts a vu l'absence de plusieurs éléments, et non des moindres, pour diverses raisons. Ajouter à cela que ce match, disputé à huis clos, intervient après une longue période de trêve, en raison de la conjoncture sanitaire. Plusieurs joueurs parmi ceux ayant été sollicités par Belmadi ont su tirer leur épingle du jeu, à l'image du très remuant Farid Boulaya, son équipier à Metz, le portier Alexandre Oukidja. «Les nouveaux joueurs ont joué libérés comme je le voulais. Ils ont montré pleinement leurs qualités. J'ai beaucoup apprécié le fait d'avoir donné à d'autres joueurs l'opportunité de jouer, c'est ma grosse satisfaction. Je pense à Mehdi Abeid et Haris Belkebla qui ont fait un travail au coeur du jeu énorme de pressing et de harcèlement. Ils ont répondu au défi physique. Farid Boulaya était pour moi très intéressant aujourd'hui (vendredi, Ndlr)», a déclaré, entre autres, Belmadi. D'autres ont tenté, tant bien que mal, de taper dans l'oeil de leur coach pour gagner une place lors des prochaines sorties, tels que Delort et Benrahma. « Il a manqué le but à Benrahma dans ce match. Il a été très en vue surtout sur sa deuxième mi-temps. Un peu brouillon sur certains moments, mais dans l'ensemble très percutant et dangereux. Il ne lui manque pas grand-chose. Andy Delort, il a déjà joué souvent à l'extérieur dans des matchs qui ne sont pas faciles. Il a fait un très gros match, il a harcelé les défenseurs, il ne lui manquait que le but, c'est ce que je lui ai dit», enchaîne le coach national, qui affirme que son équipe, «venue chercher la difficulté», était ««juste tactiquement», en réalisant tout ce qui a été préparé lors des jours précédents. Dans l'ensemble, donc, Belmadi s'est dit satisfait de ce que ses protégés ont produit, en attendant le match de ce mardi face au Mexique (20h), toujours en amical, aux Pays-Bas. Ces deux joutes amicales constituent pour eux un tremplin en prévision de la prochaine double confrontation contre le Zimbabwe, le mois prochain, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN-2021, décalée à 2022 au Cameroun.