Le MC Alger, accueillera aujourd’hui, l’ES Sétif au stade Omar-Hamadi (17h), avec l’objectif de l’emporter et décrocher le titre honorifique de champion d’hiver, en match comptant pour la mise à jour de la 14e journée du championnat de Ligue 1. Dirigé à titre intérimaire par l’entraîneur Mohamed Mekhazni, en remplacement du Français Bernard Casoni, limogé, le MCA (2e, 27 pts) compte deux points de retard sur le leader, le CR Belouizdad, qui a bouclé la première partie de la saison sur une contre-performance à domicile face au MC Oran (1-1). Les Algérois, qui restent sur une défaite concédée, samedi dernier, à Blida face aux Marocains du Raja Casablanca (1-2) en quarts de finale aller de la Coupe arabe, seront appelés à relever la tête face à une équipe de l’Entente (11e, 17 pts), qui semble amorcer son redressement sous la houlette de l’entraîneur tunisien Nabil Kouki. Mais la mission ne sera pas une sinécure face à une équipe des Hauts-Plateaux qui commence à retrouver ses repères avec le coach tunisien, Nabil Kouki, et qui aura, surtout, à cœur, de confirmer son réveil à Bologhine. Mekhazni, qui refuse d’abdiquer, a du pain sur la planche. Il doit trouver la meilleure formule pour contrer son adversaire du jour et, entre-temps, les mots qu’il faut pour galvaniser le moral de ses joueurs, au plus bas actuellement. L’ESS compte effectuer le voyage à Alger avec l’objectif de rester dans sa dynamique de bons résultats et frapper un bon coup, quelques jours après sa qualification en 8es de finale de la coupe d’Algérie, sur le terrain de l’AB Chelghoum-Laïd (5-1). Rappelons que cette rencontre a été reportée en raison de la participation des Algérois à la Coupe arabe.