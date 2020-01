La JS Kabylie affronte, demain à 17h, le Raja de Casablanca pour le compte de la 4e journée de la phase des groupes de la Champions League. Après deux défaites consécutives, les Canaris sont dans l’obligation de remporter la victoire pour espérer rester dans la course à une qualification au prochain tour. Une mission très difficile, face à de redoutables Marocains, qui sortent d’ailleurs d’une victoire face au MC Alger (2-1) en Coupe arabe. Cette rencontre, très attendue par les supporters, ne sera pas une balade pour les joueurs algériens, qui n’arrivent pas retrouver leurs marques, enchaînant défaite après défaite. Ils vont devoir creuser dans leurs tripes pour trouver la force après une autre élimination en coupe d’Algérie face à l’AS Aïn Mlila (0-1). Un mauvais résultat qui a, d’ailleurs, déclenché la colère du président Mellal. Il a, de plus, enjoint son entraîneur Velud à trouver les solutions avec l’effectif qui est à sa disposition malgré la poursuite de la recherche de joueurs. D’ailleurs, à ce chapitre justement, la direction du club vient de recruter un attaquant qui a déjà fait ses preuves au Club Africain, un prestigieux club tunisien. Ouassama Darradji, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a signé son contrat avec la JSK, dont la direction estime qu’il s’agit d’un joueur qui peut apporter le plus attendu. Pour revenir à la rencontre de demain, elle se jouera alors que l’équipe de la Kabylie traverse une période difficile. Une zone de turbulence sur tous les plans d’ailleurs. Les camarades de Benbot devront aller au fond d’eux-mêmes pour retrouver le moral nécessaire et gagner pour rester en vie et éviter une implosion. Les joueurs auront à disputer cette rencontre, sans pour autant oublier les incidents survenus lors de la première rencontre à Casablanca (défaite 0-2), lorsque des supporters se sont accrochés avec les dirigeants. Les gradins promettent d’être riches en couleurs, puisque les supporters ne lâchent pas leur équipe. Ces derniers n’ont jamais abandonné leur équipe depuis que Cherif Mellal à fait appel à eux à son arrivée à la tête de la JSK. Ils ont grandement contribué à sauver leur équipe de la relégation et ils ont toujours été derrière toutes les victoires. Demain, donc, les Canaris n’auront que cette source pour y puiser les forces nécessaires qui leur permettront de remporter une victoire et ainsi rester dans la course.