La JS Kabylie a fait l'essentiel, samedi dernier à Tizi Ouzou, en s'imposant sur la plus petite des marges face à la JSM Skikda. Le seul but a été l'oeuvre de Mohamed Zakaria Boulahia, qui a libéré ses camarades du poids de la lourde tâche de garder les 3 points à domicile. La JSK remonte, après cette victoire, dans le classement et parvient à la 7e position tout près du premier peloton qu'elle veut à tout prix rejoindre pour jouer les premiers rôles. L'entraîneur Denis Lavagne réussit par cette victoire à se racheter auprès des supporters qui l'ont vivement critiqué, la semaine passée, après la défaite face au NC Magra (0-1). Il avait péché par une mauvaise tactique, qui a déstructuré son effectif face à une équipe en pleine crise. Aussi, avant-hier, à l'issue de la rencontre face à la JSMS, Lavagne a exprimé sa satisfaction du rendement de ses joueurs tout en maintenant sa méthode basée sur le travail. Pour lui, la victoire a été bien méritée et a été arrachée grâce aux efforts et au travail des joueurs. Après son arrivée à la tête de cette équipe, Lavagne s'est directement mis à constituer un bouclier autour de ses joueurs pour les prémunir psychologiquement de l'impact de la crise qui secoue la direction. Un travail titanesque a été effectué sur le plan mental. D'ailleurs, les résultats sont visibles avec des Canaris qui arrivent à gagner et à remporter des points, malgré la guerre qui règne au sein de la direction entre le président du club Cherif Mellal et ses adversaires. Une guerre qui peut à tout moment détruire le travail du coach qui ne peut pas indéfiniment protéger son équipe du tumulte produit par une guerre de déclaration qui continue encore de faire des vagues.

Lavagne reste aussi intransigeant quant au sérieux n'hésitant pas à sanctionner quand il le faut. Un des secrets de sa réussite actuelle. D'ailleurs, il y a quelques semaines, juste à son arrivée, il a remis les pendules à l'heure pour le gardien Benbot. Le portier a perdu son poste de titulaire suite à la suspension que lui a infligée l'entraîneur à cause d'un retard à un rendez-vous. Un exemple qui a eu comme résultat de dissuader certains joueurs qui croient que leur statut leur permet tous les écarts. D'ailleurs, cette méthode commence à porter ses fruits sur le terrain avec une concurrence rude sur les postes qui fait que chaque joueur rivalise pour rester dans l'effectif type.