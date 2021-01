L'Equipe nationale de handball a mis les nerfs des férus de la discipline à rude épreuve, jeudi soir au Caire, en réussissant à battre une très accrocheuse sélection marocaine (24-23) en match d'ouverture du groupe «F» du Mondial-2021, qui a débuté mer-credi et qui s'étalera jusqu'au 31 du mois en cours. Les Verts ont été copieusement dominés par des Marocains très décidés à remporter ce premier match. Avec un gardien de classe mondiale, Yassine Idriss en l'occurrence, les Marocains en ont fait voir aux Algériens, drivés par le Français Alain Portes, de toutes les couleurs. D'emblée, les Marocains imposent leur jeu et ne laissent aucun espace aux Verts, qui n'ont pas su déjouer la défense avancée des Lions de l'Atlas en jouant sur les ailes. Les attaques très rapides des Marocains n'ont, pour ainsi dire, pas laissé le temps aux Verts de se reprendre et d'anticiper. Et on a bien l'impression que les joueurs marocains sont rentrés avec la détermination de gagner ce premier match et assurer la qualification. Cependant, les nôtres sont rentrés trop confiants. Le gardien de but marocain a été intraitable. Il a joué un très grand rôle au moment où les Algériens perdaient trop de balles inexplicablement. Ceux-ci ont raté trois jets de 7 mètres au début de la rencontre, interceptés par Idrissi, auteur de plusieurs arrêts et qui s'est même permis le luxe de marquer d'un tir de sa surface. Un début laborieux pour les Verts. Au fil des minutes, les Marocains creusent l'écart et terminent ainsi la première mi-temps à l'aise avec le score de (15-8). En seconde période, la défense algérienne était mieux organisée. Variant le jeu, les Verts réussissent ainsi à réduire la marque au fil des minutes avant d'exploiter parfaitement le fléchissement physique des Marocains. Les Algériens réduisent la marque, en pouvant compter, derrière, sur l'excellent portier Khalifa Ghedbane, auteur d'arrêts décisifs. Abdi et ses consorts reviennent à un seul but d'écart à 5 minutes de la fin. Et ce sont ces cinq dernières minutes qui ont été fatales aux Marocains et à leur coach, qui ne savaient où donner de la tête devant la furia des Algériens, décidés à saisir l'occasion pour gagner ce match et se qualifier au Tour principal. Et c'est sur une «erreur» du coach marocain, qui fait sortir son gardien de but pour jouer avec 7 joueurs de champ, qui lui a été fatale puisque les Algériens ont marqué les deux derniers buts à ce moment-là, pour remporter finalement cette belle partie sur le fil (24-23).

D'ailleurs, il ne restait plus que 50 secondes à jouer quand Daoud a chipé la balle pour aller marquer le but salvateur. Les Verts sont revenus de très loin et mettent déjà un pied au Tour principal, tout comme d'ailleurs le Portugal a battu l'Islande 25-23 et partage donc la première place avec l'Algérie. La prochaine sortie des Algériens dans ce rendez-vous égyptien aura lieu ce soir à partir de 20h30, face à l'Islande, avant de boucler ce premier tour, lundi, contre le Portugal (18h00 algériennes).