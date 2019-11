Le club de natation de l’USM Alger a enregistré cette saison une nette régression sur le plan des résultats techniques, échouant notamment à occuper une place au podium du Championnat national interclubs, à cause du départ de ses meilleurs nageurs vers d’autres clubs. Contrairement à ses habitudes, l’USM Alger s’est contentée d’une modeste 5e place au classement final du championnat d’Algérie (29 671 points) loin derrière le champion, le GS Pétroliers, qui a totalisé 36 588 points, suivi par l’ASPTT Alger (32 557 points) et Bahia Nautique (32 439 points). Pour l’entraîneur de l’USMA, Ali Maânsri, la raison essentielle de l’absence de son équipe du podium du championnat-2019 est « le départ massif » de ses principaux nageurs vers d’autres clubs, parmi eux Ramzi Chouchar, Moncef Balamane et Lounis Khendriche. « On ne s’attendait peut-être pas à rater le podium où on avait coutume d’être présent, mais on était conscient que la mission allait être difficile après le départ de nos meilleurs nageurs la saison passée pour divers motifs (...) certains ont décidé d’aller nager à l’étranger comme Balamane (Canada), Chouchar et Khendriche (France) et qui ont, par conséquent, préféré défendre, en Algérie, les couleurs du GS Pétroliers en raison des avantages et salaires que leur procure ce club et qui leur permettent de payer leurs frais à l’étranger », a indiqué le coach. En outre, le club usmiste a enregistré le départ de son international junior Amine Bouachir et de la nageuse Amina Maldji, tous deux pour des raisons personnelles, selon Ali Maânsri. Lors de la saison 2018-2019, la formation de l’USMA avait été sacrée vice-champion d’Algérie Inter-clubs dont le classement est établi sur la base des points cumulés. La saison d’avant, celle de 2017-2018, l’USMA avait décroché le titre de champion. Selon le coach, l’équipe de l’USMA est entrée dans une «phase de reconstruction», une décision prise en concertation avec le nouveau président du club. Par ailleurs, Ali Maânsri qui est également un des entraîneurs nationaux, a fait savoir que le niveau technique du championnat a été, à quelques exceptions, « tout juste moyen ». Sur les 30 clubs ayant pris part au Championnat national interclubs de Sétif, les 16 premières équipes au classement final, se qualifient pour disputer l’épreuve de la coupe d’Algérie-2019.