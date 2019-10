Les matchs USM Alger- JS Saoura et USM Bel Abbès- JS Kabylie comptant pour la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1 se dérouleront lundi 4 novembre 2019, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP). La rencontre USM Alger- JS Saoura comptant pour la cinquième journée se jouera au stade Omar-Hamadi de Bologhine à 17h45. Quant au match USM Bel Abbès - JS Kabylie de la 6e journée, il se déroulera au stade du 24-Février de Sidi Bel Abbès à 18h45. C’est pour permettre à l’USMA et à la JSK de préparer dans de meilleures conditions leur entrée en lice en Ligue des champions d’Afrique, souligne la LFP. Lors de la 1ère journée de la phase des poules programmée le 29 novembre, la JSK affrontera Vita Club de la RD du Congo, à domicile, et l’USMA de son côté, jouera en déplacement contre le club angolais de Petro de Luanda. Par ailleurs, le match entre l’USM Alger et la JS Saoura en catégorie Réserves, aura lieu le samedi