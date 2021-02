Fin de la polémique. Les deux matchs de la 12e journée du championnat de Ligue 1, prévus initialement aujourd'hui, sont reportés à une date ultérieure.

Il s'agit du derby de la capitale entre l'USMA et le MCA, qui devait avoir lieu au stade Omar-Hamadi de Bologhine à 17h, ainsi que ASO Chlef - CR Belouizdad, prévu au stade Boumezrag à partir de 15h. «Suite à la demande du MC Alger et du CR Belouizdad de reporter leurs matchs de la 12e journée du cham-pionnat de Ligue 1, prévus initialement dimanche

7 février et après l'accord de l'USM Alger et de l'ASO Chlef, la ligue de football professionnel décide de reporter les rencontres USMA/MCA et ASO/CRB à une date ultérieure», lit-on sur le communiqué de la LFP rendu public sur son site officiel.

La polémique est née suite aux déclarations du premier responsable de celle-ci, Abdelkrim Medouar, concernant le derby algérois. «Tant que la LFP n'a rien reçu, on ne peut rien décider. Jusqu'à preuve du contraire, le derby est maintenu à sa date initiale. Chacun doit assumer ses responsabilités», avait-il dit, insistant sur le fait que son instance ne prend en compte que les correspondances officielles, et non les communiqués sur les pages des clubs sur Facebook.

La direction de l'USMA avait annoncé, jeudi dernier, le report de la rencontre face au MCA, suite à une demande de la part de son homologue, «pour lui permettre de préparer sereinement la rencontre internationale face au Zamalek d'Egypte dans le cadre de la champions League africaine». Et ce n'est que ven-dredi en fin de journée que la LFP a été saisie officiellement, donnant, ainsi, une suite favorable à cette demande. Pour ce qui est du CRB, qui jouera samedi prochain face au TP Mazembe en ouverture de la phase des poules de la Champions League, le retard accusé pour demander ce report s'explique par le fait que le directeur sportif, Toufik Kourichi, et son entraîneur, Franck Dumas n'en ont pas discuté. Sous pression de la part des supporters, qui veulent voir leur équipe récupérer ses blessés à Lubumbashi, Kourichi a attendu jusqu'à la séance d'entraînement de vendredi matin au stade du 20-Août pour discuter avec Dumas, et celui-ci lui a donné son accord pour demander le report du match de Chlef. Et puisque le ven-dredi est un jour de week-end, l'ancien DTN a dû faire toute une gymnastique pour arriver à avoir l'accord de l'ASO et le transmettre ensuite à la LFP. Les clubs concernés, faut-il le rappeler, étaient au courant, depuis plusieurs jours déjà, de la programmation de leurs matchs, mais ont attendu jusqu'au dernier instant pour demander ce report. Pour leur part, la JS Kabylie et l'ES Sétif, engagées en 8es de finale bis de la coupe de la CAF, ont suivi les traces du MCA du CRB.

Appelés à défier le 14 du mois courant, respectivement, le Stade malien et l'Ashante Kotoko (Ghana), Kabyles et Sétifiens ont demandé à rejeter leurs matchs de cham-pionnat à domicile, face au CS Constantine et en déplacement chez la JS Saoura.

ces deux matchs de la 13e journée du championnat seront, à coup sûr, renvoyés à une date ultérieure.