Les tennismen australien Nick Kyrgios et américaine Venus Williams ont apporté leur soutien à l'Algérienne Ines Ibbou, qui a publié une vidéo sur les réseaux sociaux condamnant l'attitude de l'Autrichien Dominic Thiem suite à son refus de participer au fonds d'accompagnement des joueurs de tennis en difficulté financière. Williams, sept fois vainqueur du Grand Chelem en simple, a commenté la publication: «Tu es mon héros.» La jeune joueuse de tennis algérienne, 21 ans et 620e mondiale, a répondu: «Tu l'as toujours été pour moi aussi, et maintenant tu l'es encore plus pour moi. Merci beaucoup.» De son côté, l'Australien Kyrgios, qui avait critiqué Thiem pour ses commentaires, a déclaré! «Respect!», avant d'ajouter: «Continuez à vous faire plaisir, je suis toujours prêt à soutenir.» Alors que la vidéo d'une dizaine de minutes d'Ibbou gagnait en popularité depuis samedi soir et était largement diffusée sur les réseaux sociaux, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a apporté tout son soutien à la jeune joueuse algérienne. «L'Algérie ne peut se permettre de perdre un talent sportif comme Ines Ibbou qui est jeune et qui a toute une carrière devant elle dans une spécialité où peu d'Algériens excellent. Le ministère de la Jeunesse et des Sports prendra en charge ta préoccupation dans les plus brefs délais. Tout mon soutien et mes voeux de succès», a tweeté le président de la République. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a confirmé par la suite sur Facebook la volonté de l'Etat d'accompagner Ibbou et tous les sportifs d'élite. Il y a deux semaines, l'Autrichien, numéro trois mondial et récent finaliste de l'Open d'Australie, avait expliqué ne pas vouloir contribuer au fonds de solidarité pour les joueurs mal classés en difficulté financière en raison de la pandémie de coronavirus, proposé par le numéro un mondial, le Serbe Novak Djokovic puis finalement mis en place par les instances du tennis professionnel (plus de 6 millions de dollars rassemblés par l'ATP, la WTA, l'ITF et les quatre Grands Chelems). «Beaucoup de joueurs ne placent pas le sport au-dessus de tout et ne vivent pas de manière professionnelle. Je ne vois pas vraiment pourquoi je devrais donner de l'argent à de tels joueurs. Je préfère donner de l'argent aux personnes ou aux organisations qui en ont vraiment besoin», expliquait Thiem dans une interview au journal autrichien Kronen Zeitung.