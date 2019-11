Le Barça semble avoir perdu son ADN de jeu avec Ernesto Valverde. Autant de raisons pour lesquelles l’entraîneur barcelonais ne fait pas l’unanimité. Les noms comme Ronald Koeman, Marcelo Gallardo ou Erik Ten Hag sont même cités pour le remplacer d’un moment à l’autre. Mais Valverde ne devrait pas s’inquiéter outre mesure. Bartomeu s’est félicité de son travail et a déjà assuré qu’il n’était point question de son départ. Un point de vue et une décision partagés par Guillermo Amor. Pour le directeur de la formation du Barça, Valverde est effectivement un très bon coach. « Je pense qu’il est un excellent entraîneur », a estimé le responsable de la formation de l’écurie catalane dans des propos rapportés par As. Dans son objectif de tout rafler cette saison, le FC Barcelone tient encore la route et il n’y a vraiment pas de reproche à faire à l’entraîneur. « On débute, on se bat pour tout chaque année, on est toujours en tête dans notre groupe en Ligue des champions. C’est un gars formidable, un excellent professionnel et je ne pense pas qu’il y ait plus à dire », a indiqué Guillermo Amor. Rendez-vous est donc pris en fin de saison…