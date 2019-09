Le 16 août dernier, le FC Barcelone démarrait de la pire des manières cette saison 2019-2020 avec une défaite face à l’Athletic Bilbao (0-1). Derrière, la formation catalane, le FC Barcelone avait finalement réussi à relever la tête avec des victoires contre le Betis (5-2) et le Valencia CF (5-2), mais aussi un nul face à Osasuna (2-2). Mais après son match nul en milieu de semaine contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions (0-0), le Barça a encore une fois chuté. Sur la pelouse de Grenade, les champions d’Espagne ont été dominés et se sont inclinés (0-2) samedi, dans le cadre de la 5e journée de Liga.

Avec cette deuxième défaite en cinq matchs, les Blaugrana réalisent leur pire début de saison en championnat depuis l’exercice 1994-1995... Une situation qui commence donc à inquiéter de l’autre côté des Pyrénées. Présent en conférence de presse après le match, Ernesto Valverde était en tout cas très attendu. Et le technicien catalan n’a pas cherché d’excuses : « Nous n’avons pas été bons aujourd’hui.

Nous ne faisons pas de bons matchs loin de chez nous. Nous avons dominé, mais nous n’avons pas conclu les situations par des buts. (...) Il y a un manque de justesse dans la surface, dans les derniers mètres. » Sur un siège éjectable, l’entraîneur âgé de 55 ans a tout de même assumé ses responsabilités. « Au final, les acteurs sont les joueurs, mais l’entraîneur est responsable. Je me sens responsable de ce qui s’est passé. On peut perdre, mais il faut aussi mériter de gagner et aujourd’hui, on ne l’a pas mérité », a enchaîné Ernesto Valverde devant la presse dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Le technicien espagnol assume donc totalement cette défaite à l’extérieur, qui pourrait coûter cher. Et s’il a parlé du revers de son équipe, Valverde a aussi tenu à mettre en avant la performance de l’adversaire. « Grenade a beaucoup de mérite et on doit le reconnaître. Ils ont été agressifs, forts, ils nous ont mis en difficulté.

Le premier but leur a donné une longueur d’avance et ils nous ont touché au moment où ça nous faisait le plus mal. Ils ont fait leur match et ont profité du fait que nous n’étions pas bien.

C’est mérité », a conclu l’entraîneur du Barça avant de partir. Septième de Liga avec sept points en attendant les autres matchs, le FC Barcelone est donc dans une situation compliquée. Une réaction sera certainement attendue mardi soir face à Villarreal (20h au Camp Nou), et une nouvelle contre-performance pourrait placer Ernesto Valverde juste devant la sortie.