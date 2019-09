Revenu d’une blessure au mollet droit la semaine dernière et titulaire pour la première fois de la saison, l’attaquant du FC Barcelone, Lionel Messi (32 ans, 2 matchs en Liga cette saison), a été contraint de céder sa place à la mi-temps ce mardi en Liga contre Villarreal (2-1). Après la rencontre, l’entraîneur blaugrana Ernesto Valverde s’est voulu rassurant en expliquant avoir remplacé le lauréat du prix FIFA The Best par précaution en raison d’une gêne à la cuisse gauche. « C’est une petite gêne à l’adducteur et par précaution nous avons décidé de ne pas prendre de risque. En principe, ce n’est rien de plus, on verra demain la portée (de la blessure, ndlr). Il s’agissait de ne pas prendre de risque car il revient de blessure, éviter la rechute, rien de plus », a dédramatisé le technicien espagnol.