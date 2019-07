Arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam cet été, le milieu Frenkie de Jong (22 ans, 52 matchs et 3 buts toutes compétitions pour la saison 2018-2019) est déjà très à l’aise sous ses nouvelles couleurs du FC Barcelone. Et son entraîneur Ernesto Valverde apprécie notamment la polyvalence de sa recrue. « De Jong a joué dans une position différente aujourd’hui. Sergi Roberto a joué milieu de terrain central et De Jong sur un côté. Maintenant, lors de la pré-saison, nous avons la chance de pouvoir essayer des choses. Il nous aidera à ces deux postes parce qu’il est très intelligent pour diriger le jeu, il nous aide dans la création mais il se déplace aussi avec intelligence, et il a aussi eu une chance de marquer. Nous avons de la chance qu’il puisse jouer à deux postes. Il est trop tôt pour dire qu’il jouera dans l’une ou l’autre des positions de façon permanente. Mais le fait qu’il puisse alterner est une excellente solution », a expliqué le coach des Blaugrana en conférence de presse après la victoire contre le Vissel Kobe (2-0), en amical.