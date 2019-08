Buteur et passeur décisif contre le Vitesse Arnhem (2-2) samedi, lors de la 1ère journée d’Eredivisie, Donny van de Beek (22 ans, 1 match et 1 but en championnat cette saison) n’est pas certain de continuer l’exercice avec l’Ajax Amsterdam. Le milieu de terrain n’a pas confirmé l’accord annoncé avec le Real Madrid, mais les négociations sont bien en cours. « Le Real est en contact avec l’Ajax, il y a un intérêt, mais je ne peux pas en dire plus, a confié le Néerlandais après la rencontre. Mon agent a discuté avec eux, voilà où ça en est, mais je préfère parler de football. » Malgré ce possible transfert à environ 55 millions d’euros, la Maison Blanche espère toujours accueillir Paul Pogba (26 ans). Mais à en croire son manager Ole Gunnar Solskjaer, le Français ne bougera pas.