« Rien n’est encore certain. Je suis toujours un joueur de l’Ajax Amsterdam et je suis fier d’être ici. S’il n’y avait pas eu le coronavirus, cela aurait pu être différent. Mais nous devons attendre et voir comme cela évolue. Je suis toujours ici et après toutes ces années, je m’amuse toujours. Si je joue encore à l’Ajax la saison, j’aurais encore du plaisir. Vous ne m’entendrez pas me plaindre. » Il y a quelques jours, Donny Van de Beek annonçait qu’il serait prêt à rester une saison supplémentaire à l’Ajax Amsterdam. Mais c’était sans compter sur l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone. En effet, suite à l’humiliation subie en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Quique Setién a été démis de ses fonctions et sera remplacé par Ronald Koeman. Le technicien néerlandais a déjà une idée pour son recrutement et aimerait débarquer avec Donny Van de Beek qu’il a eu sous ses ordres avec la sélection des Pays-Bas. Cela permettrait au Barça de reformer le duo composé par Donny Van de Beek et Frenkie De Jong à l’Ajax.