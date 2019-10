Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Donny van de Beek est finalement resté à l’Ajax Amsterdam. S’il a déjà affirmé sa volonté de poursuivre son aventure avec son club formateur jusqu’au terme de l’exercice en cours, le milieu de terrain néerlandais a avoué avoir été décontenancé par le dernier mercato d’été. « À un certain point, ça a pris trop de temps. Je ne lis pas et ne vois pas tout ce qu’il se dit tout seul, mais d’autres le font à votre place. Cela vous fait forcément quelque chose. Je suis toujours jeune. Et même si vous êtes un peu plus vieux, je pense que ces choses vont continuer de vous faire quelque chose. Vous restez un être humain. Il y avait tant de rumeurs et tellement de choses ont été dites et écrites. Si vous continuez d’apparaître dans toutes ces Unes, vous le verrez de toute manière. Je suis très heureux que tout ça soit terminé, que je puisse me concentrer sur l’Ajax et tirer un trait sur tout ça », a indiqué l’Oranje pour Voetbal International.