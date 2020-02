Les fans de football se rappelleront longtemps l’étonnant parcours de l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, la saison dernière. Surprenants vainqueurs, et avec la manière, du Real Madrid puis de la Juventus Turin, les Amstellodamois avaient suscité la curiosité de plusieurs recruteurs. Une curiosité qui s’est très vite transformée en intérêt pour certains joueurs du club d’Eredivisie, dont Donny Van de Beek. Mais le milieu de terrain n’a pas quitté l’Ajax Amsterdam, où il est toujours étincelant. Par conséquent, les prétendants de Donny Van de Beek n’auraient rien perdu de leur intérêt pour son profil. Et en cela, les courtisans de l’international néerlandais sont bien inspirés. Car ce dernier a confié à Algemeen Dagblad qu’il y avait « de fortes chances » pour qu’il quitte le club hollandais, la saison prochaine. C’est vrai qu’il n’a pas omis de signaler que son départ «n’est pas définitivement nécessaire» et que «tout est encore ouvert». Mais il faut croire que la possibilité de quitter l’écurie néerlandaise a de quoi alerter les prétendants de Donny Van de Beek. Acteur majeur du brillant parcours de l’ Ajax Amsterdam en Ligue des Champions la saison dernière, Donny Van de Beek aurait attiré l’attention des recruteurs de plusieurs clubs, à savoir le PSG, le Barça... Mais c’est le Real Madrid qui semble se montrer plus entreprenant dans le dossier. Un accord aurait même déjà été trouvé entre les deux parties en vue du prochain recrutement estival. Mais c’est connu que, sauf officialisation, rien n’est jamais acquis pour un transfert. Autrement dit, la prochaine destination du Néerlandais pourrait ne pas être le Real Madrid. On en saura plus en fin de saison.