Annoncé dans le viseur du Real Madrid, le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, Donny van de Beek (22 ans, 22 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison), s’est exprimé sur le sujet. Le Néerlandais assure être focalisé sur la saison de son club. « C’est une chose à laquelle je ne pense absolument pas. Les rumeurs sont des rumeurs. Il y a des choses plus importantes à voir en ce moment. Un transfert ne dépend pas du résultat de demain (mardi). Le résultat ne change rien. On veut se qualifier pour le tour suivant et c’est très important pour nous », a indiqué le Batave.