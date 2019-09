Manchester United peut nourrir des regrets. A l’été 2017, les Red Devils étaient en effet bien placés pour accueillir Virgil van Dijk, déjà désireux de quitter Southampton. Mais selon The Independent, c’était sans compter sur José Mourinho qui a mis son veto, le technicien portugais préférant faire confiance aux joueurs en place, à savoir Éric Bailly, Victor Lindelöf, Phil Jones, Chris Smalling et Marcos Rojo… Six mois plus tard, l’international néerlandais rejoignait finalement Liverpool avec le succès que l’on sait. Finalistes de la Ligue des champions quelques mois seulement après son arrivée, les Reds ont en effet remporté la C1 au printemps dernier et leur défenseur vedette, déjà élu joueur de l’année par l’UEFA, est l’un des favoris au Ballon d’or et au trophée The Best. A l’inverse, Manchester United, après une encourageante deuxième place derrière Manchester City, a vécu une dernière saison particulièrement difficile, conclue à une modeste sixième place et marquée par le licenciement de José Mourinho, remplacé par Ole Gunnar Solskjaer. L’histoire aurait-elle pu être différence si l’ancien Saint avait posé ses valises chez les Red Devils ? Les Mancuniens n’ont pas hésité en tout cas à débourser 87 millions d’euros pour attirer Harry Maguire.