Le plus fort, c’est lui. Comme attendu, Virgil van Dijk a été élu meilleur joueur UEFA de la saison 2018-2019 en marge du tirage des groupes de la Ligue des champions. Vainqueur de la compétition avec Liverpool, l’international néerlandais était en compétition avec Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus Turin). Il succède à Luka Modric. Impressionnant la saison dernière, sur la scène nationale comme européenne, Van Dijk est également un candidat au prochain Ballon d’or. Face à lui, notamment, son coéquipier Sadio Mané. Sans oublier Messi et Ronaldo, les deux habitués. Au poste de gardien de l’année, c’est Alisson Becker qui a remporté le trophée. Frenkie De Jong, la saison dernière à l’Ajax Amsterdam et désormais au Barça, remporte celui de meilleur milieu de terrain de la saison. Enfin, en attaque, Lionel Messi est le lauréat.