Énorme coup dur pour Liverpool. À l'occasion du passionnant derby de la Mersey samedi, sur le terrain d'Everton (2-2), Virgil van Dijk a été victime d'une sortie très musclée du gardien des Toffees Jordan Pickford dès la 8e minute et a dû céder sa place (11e). Conséquence: le défenseur central des Reds souffre des ligaments et va devoir être opéré, comme l'a indiqué le club ce dimanche dans un court communiqué, sans préciser s'il s'agit d'une rupture du ligament croisé antérieur comme certaines sources l'indiquaient dès samedi. La date de son retour à la compétition n'est pas encore connue, mais son absence pourrait s'étendre sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire tout le reste de la saison 2020-2021. Jürgen Klopp devra donc composer sans son roc néerlandais de 29 ans, sous contrat jusqu'en 2023. Joel Matip et Joe Gomez devraient désormais composer la charnière centrale des champions d'Europe 2019. Une blessure qui tombe évidemment mal à trois jours du premier match de Ligue des champions sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. Ce derby va donc laisser des traces. Le tout sans oublier le but refusé au capitaine Henderson en fin de match par la VAR et le fait que Pickford n'a même pas été averti sur l'action qui a vu Van Dijk se blesser. L'incontournable défenseur des Reds a publié un message fort dimanche soir sur Twitter: «Je suis totalement focalisé sur ma récupération et je vais tout faire pour revenir le plus vite possible. Malgré la déception évidente, je suis fermement convaincu qu'il y a des opportunités dans la difficulté et qu'avec l'aide de Dieu, je vais m'assurer de revenir meilleur, en plus grande forme et plus fort que jamais. Dans le football, comme dans la vie, je crois que tout arrive pour une raison et c'est important d'essayer de garder le cap, lorsqu'il y a des hauts ou des bas. Avec le soutien de ma femme, de mes enfants, de ma famille et de toute le monde à Liverpool, je suis prêt à relever ce défi. L'incontournable défenseur central de Liverpool en a également profité pour remercier ses supporters, qui lui ont envoyé de très nombreux messages de soutien. Sans mentionner le gardien d'Everton. «Je reviendrai», a-t-il conclu.