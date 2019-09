Le Sunday Mirror annonce que Dirk Van Dijk est sur le point de prolonger son contrat avec Liverpool pour six années supplémentaires. L’officialisation de cette prolongation interviendra au retour du joueur après la trêve internationale précise le quotidien anglais. Avec celle-ci, le défenseur des Reds sera lié avec son club actuel jusqu’en 2025. Au niveau de la rémunération, son prochain salaire aura une base très élevées approchant les 220 000 euros par semaine et sera moins dépendant des bonus comme l’ancien contrat précise le journal britannique. Arrivé en 2017 chez les Reds, Dirk Van Dijk était le défenseur le plus cher au monde avant le transfert d’Harry Maguire chez les Red Devils. Désormais, le Néerlandais devient également l’un des joueurs les mieux payés de Premier League.