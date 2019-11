Si l’on en croit les informations de Diario Gol, le Real Madrid aurait identifié sa cible défensive prioritaire pour le mercato estival 2020. Le président du club merengue, Florentino Pérez, apprécierait énormément le profil du défenseur central néerlandais Virgil van Dijk et verrait en lui le successeur idéal de Sergio Ramos. Le joueur de Liverpool pourrait faire l’objet d’une offre en 2020 et le Real serait disposé à mettre 130 millions d’euros sur la table. Mais le FC Barcelone est également à l’affût dans ce dossier et les Reds seront forcément difficiles à convaincre...