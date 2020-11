Plusieurs fois dans le passé, Manchester United a tenté de recruter Raphaël Varane. Le champion du monde français est un objectif de longue date pour le club mancunien. Et alors que le joueur n'a plus qu'un an et demi de contrat du côté de Madrid, certains éléments laissent penser qu'il n'a jamais été aussi proche d'un transfert. Varane a, en effet, récemment changé d'agent. Et bonne nouvelle pour Manchester United, l'ancien Lensois a rejoint une écurie qui travaille très régulièrement avec les Mancuniens. L'un des gros coups de l'été pourrait être réalisé par Manchester United en 2021.