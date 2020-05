L'opération lancée par la JS Kabylie en collaboration avec l'association SOS Kabylie se poursuit toujours et les premiers contingents de dons collectés seront distribués dans les heures qui viennent. Ainsi, selon la déclaration du président de la JSK, Chérif Mellal, les dons collectés grâce aux sponsors et aux autres donateurs suffisent actuellement pour couvrir les familles nécessiteuses des 68 communes de la wilaya de Tizi Ouzou. Selon le même orateur, ces communes ne seront qu'une première partie dans l'opération de distribution qui touchera également les wilayas de Béjaïa, Boumerdès, Bouira et BBA. Ces wilayas seront la prochaine étape de distribution de dons collectés depuis quelques jours. Mellal a précisé que la JSK n'est pas qu'un club de football, mais un symbole et un partenaire dans toutes les activités touchant le quotidien des citoyens. Il convient de noter que l'opération de distribution de dons lancée sera effectuée grâce à l'apport des élus et des présidents des APC concernées. Mellal a profité de l'occasion de l'annonce du lancement de l'opération de distribution pour les communes de la wilaya de Tizi Ouzou pour rendre un vibrant hommage au chanteur Idir, décédé à Paris. Pour l'orateur, l'artiste est un symbole de l'identité amazighe. Une identité qu'il a fait connaître à travers le monde grâce à ses chansons mythiques traduites dans des dizaines de langues à travers les cinq continents. A rappeler par ailleurs, que la JSK s'était lancée dans les opérations de solidarité dès les premiers jours de l'apparition de la pandémie. L'on se rappelle que le club a rapidement réagi en mettant à la disposition du personnel médical du CHU Nédir-Mohamed et les différents établissements de santé de la wilaya ses 12 logements situés dans la ville des Genêts. Le club kabyle, qui a trouvé l'alternative à ses joueurs, a hébergé les médecins et autres acteurs de la santé qui n'étaient pas en mesure de joindre leurs lieux de travail avec l'arrêt des transports. Le club kabyle ne s'est pas arrêté là, mais il a également offert sa flotte de transport composée de plusieurs bus pour le transport. L'opération, rappelée par la direction du club, était destinée non pas uniquement à la wilaya de Tizi Ouzou, mais à tous ceux qui en avaient besoin à travers le territoire national. Les bus du club continuent encore d'assurer des navettes pour le personnel de la santé. De plus et pour compléter son service et sa disponibilité, la JSK garantit la restauration dans ses logements pour tous les résidents.