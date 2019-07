Les Canaris poursuivent toujours les préparations en vue de la prochaine saison. Ce séjour en France intervient après un autre effectué à Yakouren dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le stage d’Evian continue avec des séances d’entraînement mises au point par l’équipe à la barre technique, ainsi que des rencontres amicales contre des clubs locaux. Des matchs qui permettent à l’entraîneur d’évaluer de visu le potentiel des joueurs. Ce séjour en France intervient après un autre effectué à Yakouren dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ainsi, les lions du Djurdjura qui ont livré, vendredi dernier, leur première joute amicale face à la formation du FC Annecy, ont poursuivi leur rodage mardi dernier. En effet, les camarades d’Addadi avaient joué une rencontre face à l’Etoile Football Club Fréjus-Saint-Raphaël au stade Moynat de Thonon-les-Bains. Un second test qui a été mis à profit par le staff technique pour soumettre, à nouveau, son groupe à l’épreuve et voir sur le terrain en compétition ses éléments. Cette rencontre a également été aussi une occasion pour le coach en chef, Hubert Velud, de parfaire la cohésion de son échiquier. La rencontre qui s’était par ailleurs soldée par une défaite d’un but à zéro a été également une aubaine pour les lions du Djurdjura d’avoir un temps de jeu dans les jambes et de se mettre dans le bain dans cette phase pré-compétitive, afin de s’armer le mieux possible pour les prochaines échéances, notamment la Ligue des champions d’Afrique qui débutera dans la deuxième semaine du mois d’août. Les Jaune et Vert qui semblaient avoir les jambes lourdes, mais qui ont fourni dans l’ensemble une bonne prestation face au FC Annecy, devraient monter en puissance et montrer plus de dispositions face à l’EFC Fréjus-Saint-Raphaël. Le communiqué de l’équipe kabyle annonce également une troisième confrontation attendue pour hier après-midi. Après le Clermont foot au stade Gabriel-Montpied à 18h00. Une troisième joute amicale qui permettra, ajoute le communiqué, un meilleur rodage pour les camarades d’Addadi, mais aussi une aubaine pour le coach en chef, Velud, de se faire une meilleure idée sur ses éléments. Les lions du Djurdjura qui n’ont pas brillé lors des deux premiers matchs vont assurément mettre les bouchées doubles pour monter en puissance et convaincre, à l’occasion, leur staff. Le communiqué de la JSK précise que les coéquipiers de Bencherifa aborderont cette rencontre avec le plus grand sérieux laquelle, sans aucun doute, se jouera devant un nombreux public. Les attaquants qui sont restés muets notamment lors du dernier match face à Fréjus Saint Raphaël, doivent se réveiller et se montrer plus percutants. Un pari loin d’être aisé face à une bonne équipe de Clermont qui évolue, rappelons-le, en Ligue 2 française. Enfin, il est à signaler que l’ex entraîneur de la JSK Franck Dumas a signé avant-hier la rupture de son contrat. Un contrat, pour rappel, auquel les deux parties ont décidé de mettre fin à l’amiable. Ce dernier n’est donc officiellement plus entraîneur des Canaris, cédant son poste à son compatriote Velud qui semble faire plus l’unanimité chez les supporters kabyles.