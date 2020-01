L’ex-entraîneur de la JS Kabylie, le Français Hubert Velud, a été désigné sélectionneur de l’équipe nationale du Soudan, a indiqué la Fédération soudanaise de football sur sa page officielle Facebook mardi. L’ancien sélectionneur du Togo et coach de plusieurs clubs africains (ES Sétif, USM Alger, TP Mazembe, Etoile du Sahel, entre autres) succède ainsi au Croate Zdravko Logarusic, démis de ses fonctions en novembre 2019. Le technicien français aura pour mission de qualifier les « Faucons de Jediane » pour la coupe d’Afrique des nations 2021 au Cameroun. Ceux-ci affrontent le Ghana, l’Afrique du Sud et Sao Tomé-et-Principe dans le groupe C des éliminatoires. A l’issue de la deuxième journée, le Soudan occupe la deuxième place avec 3 points, devancé par le Ghana (6 pts). En qualifications pour le Mondial-2022, les adversaires des Soudanais seront le Maroc, la Guinée et la Guinée-Bissau. D’autre part, la Fédération soudanaise de football a engagé le Franco-Algérien Mounir Louhbab pour prendre en charge les sélections de jeunes.