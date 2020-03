Le milieu international algérien d’Al-Gharafa, pensionnaire de première division qatarie, Adlène Guedioura, sérieusement touché au genou jeudi lors d’un match de championnat, sera fixé sur la nature de sa blessure aujourd’hui, rapporte le club sur son compte officiel Twitter. « Guedioura va passer dimanche (aujourd’hui, NDLR) des examens approfondis au niveau du genou pour être fixé sur la nature de sa blessure », indique Al-Gharafa. Selon les médias locaux, le milieu défensif des Verts souffrirait d’une rupture des ligaments croisés, ce qui serait synonyme d’une longue absence. Le joueur algérien (34 ans) s’est blessé lors de la réception d’Al-Wakrah (2-1), en ouverture de la 17e journée du championnat du Qatar. Il pourrait manquer la double confrontation de l’équipe nationale face au Zimbabwe, les 26 et 29 mars, dans le cadre de la 3e et 4e journées des qualifications de la CAN-2021. Guedioura s’était engagé avec Al-Gharafa en août 2019 pour un contrat de deux saisons en provenance de Nottingham Forest (deuxième division anglaise). Champion d’Afrique avec les Verts à la CAN-2019 disputée en Egypte, le fils de l’ancien international algérien, Nacer, a décidé de terminer sa carrière dans le Golfe et rejoindre au Qatar la « légion » algérienne composée notamment de l’attaquant Baghdad Bounedjah (Al-Sadd) et du milieu offensif Yacine Brahimi (Al-Rayyan), entre autres. Le milieu récupérateur algérien a fait l’essentiel de sa carrière en Angleterre, où il avait, entre autres, porté le maillot de Wolverhampton (2010-2012), Watford (2014-2017) et Nottingham Forest à deux reprises (2012-2013 et 2018-2019).