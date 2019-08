Après le départ de l’attaquant Zakaria Naïdji à Gil Vicente au Portugal, le Paradou AC est sur le point de transférer deux jeunes internationaux, l’arrière droit Haïthem Loucif (23 ans) et le milieu de terrain Hicham Boudaoui (19 ans) vers le club du Sporting Charleroi. Selon la Gazette du Fennec, les deux joueurs, qui ont été cités dès le début du mercato au Portugal et en France, semblent opter pour Charleroi, entraîné par le Franco-Algérien, Karim Belhocine. Ce qui renforce cette thèse, c’est le fait que les deux joueurs ont manqué aux dernières séances d’entraînement de leur équipe et n’étaient pas concernés par les grands débuts de leur club en compétition africaine face aux Guinéens du CI Kamsar.