La dissolution de la SSPA/ASM Oran se profile à l'horizon. Pour cause, le club évoluera dans la division amateur, la D2. Les sept sociétaires ayant adopté le bilan moral et financier lors du dernier conseil d'administration qu'ils ont tenu, ont soulevé cette question avant de renvoyer les débats pour le prochain CA devant se tenir incessamment, la date n'est pas encore fixée. Dans un autre plan, le club de Mdina Jdida n'a pas perdu sa vocation initiale en étant un club formateur des jeunes talents.

«L'ASM Oran se prépare vigoureusement pour le lancement de son académie de football. Le dossier a été validé par la Fédération internationale et ce dans le cadre de son programme de développement des jeunes talents», indiquent ses responsables, ajoutant que «le fait de faire partie des 13 clubs algériens dont les dossiers ont été retenus par la FIFA est honorant au plus haut point». Pour ses dirigeants, «le fait que le club de Mdina Jdida ait été retenu par la FIFA dénote qu'il n'a pas perdu de son aura pour lequel il est connu en ayant formé plusieurs générations de jeunes talents». D'ailleurs, l'on se réjouit de cette distinction particulière, étant donné que l'ASMO sera le seul club qui est retenu, alors qu'il évolue en Ligue 2. Rien ne semble freiner cette équipe dans sa frénésie acharnée quant à faire valoir ce titre dont il jouit des décennies durant malgré les contraintes financières l'étranglant. Ce nouveau projet tant ambitieux est confié au technicien Karim Amara, fils de la figure emblématique de la légendaire équipe du FLN, le défunt Saïd Amara, décédé récemment. Pour ce faire, les cadres de l'académie ont mis en place tous les outils permettant de mener à bon cap cette mission, à commencer par l'hébergement des jeunes talents, en plus des stades Habib-Bouakeul et Miloud-Hadefi qui seront mis à la disposition de l'académie oranaise, alors que la nouvelle auberge de jeunes, située à l'intérieur même du deuxième stade servira de lieu d'hébergement des jeunes. «Ces derniers seront choisis pour faire partie de la nouvelle école», a-t-on expliqué. La direction technique des jeunes de la formation de «Mdina

Jdida» a souligné le lancement de la formation «dès que les infrastructures sportives seront rouvertes». «Des opérations de prospection suivront», a-t-on indiqué soulignant que «les meilleurs joueurs de l'ASMO, âgés de moins de 15 et 17, ans bénéficieront de la formation prodiguée par la future académie du club». Cette distinction n'est pas un fait du hasard. La FIFA a retenu 13 académies réparties entre clubs, écoles, et centres de formation algériens, et ce, pour le développement des jeunes talents. En tout, elles sont 13 académies qui ont été choisies après des examens approfondis des dossiers solides déposés par les clubs postulants auprès de l'instance footballistique mondiale de plusieurs.

À l'instar de plusieurs clubs de la Ligue 1, le club de Mdina Jdida, évoluant en Ligue 2, n'a pas lésiné un seul instant quant à apporter sa touche en prétendant poursuivre sa tradition pour laquelle il est connu: la formation. Ces clubs ont fait l'objet des enquêtes menées par Double Pass.

Dans le tas, l'entreprise belge a effectué 2300 analyses à travers le monde, celle-ci n'est pas des moindres vu sa longue expérience allant même jusqu'à aider les clubs algériens désireux de moderniser leurs programmes de développement sportif touchant essentiellement les jeunes talents.