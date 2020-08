L'ES Sétif est en train de vivre une fin de saison des plus indécises, dans la mesure où, d'une part, les membres du conseil d'administration de la SSPA/Black Eagles et ceux du bureau dirigeant du Club sportif amateur (CSA) ont annoncé, mercredi dernier, leur démission collective, en réaction à la décision prise par le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) dans le cadre de l'arrêt de la compétition et l'attribution de la 3e place au lieu de la 2e à l'Entente. D'autre part, des responsables de l'équipe sétifienne comptent justement saisir la Commission de recours, voire aller au Tribunal arbitral du sport (TAS) pour retrouver cette seconde place qui, selon eux, est celle qui revient de droit à leur équipe. Le Bureau fédéral de la FAF, réuni mercredi en session extraordinaire, a validé l'arrêt du cham-pionnat de Ligue 1 en raison de la pandémie de Covid-19 désignant ainsi le CR Belouizdad à titre exceptionnel champion d'Algérie 2019-2020. Le MCA et l'ESS ont terminé avec le même nombre de points (37), mais le club algérois a joué 21 matchs alors que l'Entente a disputé 22 rencon-tres. Pour départager les deux formations, il a été procédé à la division des points récoltés sur les matchs disputés. Un communiqué de l'ES Sétif a estimé, que «la FAF a opté pour le deux poids deux mesures, en privant l'ESS de la 2e place amplement méritée, l'empêchant du coup de prendre part à la Ligue des champions d'Afrique, au profit d'une autre équipe, en adoptant une règle d'indice sur mesure qui ne repose sur aucune base légale». Samedi, le président du directoire de l'ES Sétif, Djaber Zeghlache a déclaré fermement: «C'est une injustice flagrante, les règlements ont été bafoués juste pour punir l'Entente. Participer à la Ligue des cham-pions africaine est notre droit et on doit le récupérer. Si on a décidé d'arrêter le classement à la 22e journée, l'ESS est deuxième, il n'y a pas lieu de philosopher. Il est clair, aujourd'hui, qu'on a voulu faire payer à l'Entente sa position courageuse par rapport à toute la polémique qui a eu lieu au sujet de l'avenir du championnat», a précisé le responsable sétifien. Aux dernières nouvelles, et compte tenu de la dernière décision de démission collective des membres de la SSPA et du CSA, une réunion du bureau directeur de l'Entente de Sétif devrait se tenir dans les 48 heures pour étudier la situation et prendre une décision finale sur ladite démission collective. Des fans de l'Entente estiment que cette démission pourrait être gelée en attendant la suite à donner au recours envisagé pour retrouver la seconde place et, donc, la Ligue des champions africaine. Par ailleurs et en parallèle, d'anciens joueurs des Aigles Noirs veulent s'en remettre au ministre de la Jeunesse et des Sports. «Nous, les anciens joueurs, nous avons décidé de réagir», a indiqué Rahmani, ancien joueur du club. Et d'ajouter: «Nous avons décidé de saisir le MJS et nous allons lui demander d'intervenir, car on a transgressé la loi et c'est l'ES Sétif qui a été victime dans toute cette histoire.» On s'achemine donc vers un premier recours d'un club qui se sent lésé par les dernières décisions prises par les membres du Bureau fédéral de la FAF à l'issue de leur réunion de mercredi dernier.