Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi a indiqué, jeudi dernier, à Médéa, que son département «va oeu-vrer pour le dégel» des projets qui ont un grand impact sur les activités sportives et de jeunesse, annonçant, en outre, la programmation de nouveaux projets au niveau des régions dépourvues de structures, à partir de l'année prochaine, S'exprimant en marge de sa visite d'inspection dans la wilaya de Médéa, qui l'a conduit à travers plusieurs communes, Khaldi a affirmé que le ministère «ne ménage aucun effort pour parvenir au dégel sur certains projets susceptibles de contribuer à l'essor du sport dans notre pays et développer l'activité de jeunesse, notamment au niveau des localités qui en ont besoin». «Nous allons travailler pour qu'à partir de l'année 2021, de nouveaux projets de structures sportives et de jeunesse soient inscrits et lancés en réalisation, dans le but de doter nos collectivités de l'infrastructure indispensable à la formation des élites sportives de demain», a ajouté le ministre. Il a réitéré, dans ce même contexte, la volonté affichée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, «d'accompagner, d'encourager et de soutenir l'élite sportive nationale», rappelant, à ce propos, les principales orientations données par le président en vue de garantir «une meilleure prise en charge de cette élite et mieux la préparer» en prévision des grands rendez-vous sportifs, en particulier les jeux Olympiques de Tokyo et les Jeux méditerranéens.

Le ministre a animé, en fin de sa visite, une rencontre avec les représentants du mouvement associatif local, durant laquelle il a mis en exergue la place accordée à ce mouvement dans l'édification de «l'Algérie nouvelle».