La Sonelgaz et KIA Algérie viennent de décider d’aider l’USM Alger sur le plan financier. Une décision qui vient soulager les joueurs qui avaient procédé, il y a deux jours de cela, à un gel de leurs activités, à savoir entraînements et participations aux rencontres nationales et internationales, « jusqu’au règlement de la situation générale du club ». Aux dernières nouvelles, Sonelgaz a décidé de fournir un soutien financier important au club algérois, afin de lui permettre de sortir de la crise qu’il traverse depuis des mois. En effet, une source officielle de Sonelgaz, rapportée par la chaîne de télévision privée, Ennahar, a annoncé que la société envisageait d’augmenter son plafond de financement pour l’équipe de la capitale dans un proche avenir. D’autre part, KIA Algérie vient de décider de payer le montant dû par la société à l’équipe de l’USMA, dépassant les 20 milliards de centimes, et ce, par tranches. Le premier versement sera effectué au début du mois de novembre prochain, d’un montant pouvant suffire à couvrir près de deux mois de salaires. Ces deux nouvelles soulagent au plus haut point les joueurs, ainsi que le club d’une manière générale, lui qui souffre d’une grave crise financière, provoquant un blocage dans tous les sens. Il est utile de rappeler au passage que depuis l’incarcération du patron de l’ETRHB, Ali Haddad, les choses vont de mal en pis au sein de l’USMA, puisque toutes les transactions sont bloquées. Cela a impacté la régularisation de la situation financière des joueurs, qui attendent depuis des mois de percevoir leur argent. Ils ont tenu bon en championnat et en Champions League africaine, mais cela n’a pu durer encore plus, en témoigne ce geste du gel des activités des joueurs pour revendiquer la régularisation de leur situation financière justement. D’ailleurs, beaucoup de choses commencent à changer dans la maison de l’USMA, depuis la dernière réunion avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui. Lors de cette réunion, le MJS a indiqué qu’il va aider le club dans les procédures mettant fin à l’association du club avec l’ETRHB, actionnaire majoritaire au sein de la SSPA du club. Ainsi, l’administrateur désigné pour régler le dossier USMA avec l’ETRHB, s’est réuni avant-hier, avec plusieurs personnes impliquées dans l’affaire pour régler définitivement ce problème. Et là, il est important de signaler que l’international et ex-joueur des Rouge et Noir de la capitale, Hocine Achiou, devrait être officiellement installé dans le poste de responsable du futur directoire du club. Il devra choisir les personnes qu’il juge aptes à remplir la mission qui les attend avec le club pour commencer le travail de redressement de l’équipe. Ce qui voudrait dire qu’il y aurait certainement des changements au niveau de la direction de l’équipe. Ce qui est de bon augure pour les fans de l’équipe et l’ensemble du club qui veulent sortir de cette situation au plus vite et tenter d’atteindre les objectifs tracés pour cette saison.