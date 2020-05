Lors de sa réunion avec son directeur sportif, Toufik Kourichi, l'entraîneur du CR Belouizdad, Franck Dumas, a établi une première liste de joueurs à libérer en fin de saison. Elle contiendrait les noms de Khouthir Ziti, Youcef Bechou, Ahmed Gasmi, Mohamed Amine Souibaâ et Larbi Tabti. Et c'est surtout le cas de ce dernier qui a créé polémique, puisque les supporters se sont opposés quant à sa libération, estimant que le transfuge de l'USM Bel Abbès, et même s'il n'a pas donné satisfaction cette saison, reste un talent confirmé, dont l'équipe aura besoin la saison prochaine. Il s'agit, selon eux, d'«un cas à gérer».

Aux dernières nouvelles, les responsables du Chabab seraient en train de faire pression sur Dumas, afin de revoir cette décision, eux qui semblent être sur la même longueur d'onde avec leurs supporters.

Ceci, d'autant plus que l'autre meneur de jeu, Amir Sayoud, serait très proche de s'engager avec l'ES Tunis, qui lui «fait un pont d'or» et serait prêt à casser sa tirelire pour l'engager dès le prochain marché des transferts.

Dumas serait, nous dit-on davantage, en train d'étudier cette possibilité de garder Tabti et la direction posera, dans le cas de compromis, une condition au joueur concerné. Il s'agit d'une éventuelle réduction de son salaire, sachant qu'il s'agit du joueur le mieux payé au sein de l'effectif actuel.

Cette condition ne risque pas de constituer un obstacle, puisque Tabti semble vouloir, de prime abord, retrouver la plénitude de ses moyens, avant de penser ensuite au volet financier.