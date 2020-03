Le défenseur international algérien de l’ES Tunis Abdelkader Bedrane, rétabli d’une blessure musculaire, devrait être retenu pour la réception des Egyptiens du Zamalek, vendredi prochain au stade de Radès (20h), dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des champions d’Afrique, rapportent des médias locaux. L’ancien joueur de l’ES Sétif n’a pas été convoqué pour le match aller disputé vendredi dernier au Caire et soldé par une défaite (1-3). Cette seconde manche sera dirigée par l’arbitre international algérien Mustapha Ghorbal, assisté de ses compatriotes Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari, alors que le quatrième arbitre est Lahlou Benbraham. D’après les médias locaux, les autorités locales ont accepté la vente de 50.000 billets aux supporters de l’Espérance ainsi que la réouverture du virage sud. Outre Bedrane, l’effectif de l’EST comprend six autres Algériens : Lyes Chetti, Abderaouf Benguit, Billel Bensaha, Tayeb Meziani, Mohamed Amine Tougaï et Abderrahmane Meziane.