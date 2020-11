Les yeux seront braqués, aujourd'hui, vers le siège de la Fédération algérienne de football. Pour cause, le Bureau fédéral de celle-ci tiendra sa réunion mensuelle à partir de 10h. Outre les rapports des différentes Ligues, il sera question de débattre sur un éventuel changement du système de compétition pour la saison 2020-2021. En Ligue 1, l'on retrouve, à l'heure actuelle, 20 équipes dans un seul groupe, ce qui donnera 38 journées à disputer. Un calendrier démentiel attend les clubs concernés, puisqu'il faudra ajouter les matchs de la coupe d'Algérie ainsi que les compétitions internationales. Depuis quelques jours, et avec la recrudescence des cas de coronavirus en Algérie, plusieurs présidents de clubs se sont manifestés, demandant à ce le système de compétition soit revu. Ils ont sollicité, à l'image de l'USM Alger et le CA Bordj Bou Arréridj, deux groupes (Centre/Est et Centre/Ouest) avec 10 clubs chacun. Cela permettra, selon eux, de diminuer la charge des matchs ainsi que les frais. Accosté il y a quelques jours de cela, le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, avait indiqué: «Si la majorité des clubs souhaite revoir le système de compétition, en adoptant un championnat à deux groupes, je suis prêt à en discuter. Je ne suis pas contre l'idée, mais nous allons aborder le sujet, et voir les avantages et les inconvénients de cette formule.» Et même s'il a ouvert la porte à de nouvelles discussions, le président de la FAF a tenu à rappeler: «Je tiens à préciser qu'aucune décision n'a encore été prise. Jusqu'à preuve du contraire, un championnat à 38 journées est toujours de mise.» Si le système de la compétition sera revu, il est fort probable que le coup d'envoi du championnat, prévu initialement pour le 28 du mois en cours, soit décalé. Le temps, laisse-t-on entendre, de programmer le nouveau calendrier. Ce retournement de situation de la part des présidents de clubs laisse poser plusieurs questions. En effet, il est à se demander sur les raisons qui ont poussé ces mêmes présidents à adopter le système de compétition classique, avec un championnat de Ligue 1 à un seul groupe, lors de leur réunion avec les responsables de la FAF. Plusieurs propositions leur ont été faites, alors, et ils ont fini par en choisir une, avant de faire demi-tour.