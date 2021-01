Les nouvelles recrues de l'USM Bel Abbès, au nombre de 13, seront qualifiées «sous peu» pour prendre part aux rencontres officielles de leur équipe, a indiqué la direction de ce club de Ligue 1 de football. La même source a fait savoir, dans un communiqué, qu'un accord a été trouvé avec un créancier, qui était derrière le gel du compte bancaire du club, pour le déblocage de ce dernier et permettre par-là même de régulariser les anciens joueurs qui ont saisi la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL).

Cette instance a instruit la Ligue de football professionnel de ne pas délivrer à l'USMBA les licences de ses nouveaux joueurs jusqu'à l'acquittement de ses dettes estimées à 53 millions de dinars, rappelle-t-on. La direction de la formation de la Mekerra vient de bénéficier d'une première tranche de la subvention allouée par son sponsor majeur (Naftal) de l'ordre de 50 millions de dinars, ce qui va lui permettre de débloquer la situation. Les Vert et Rouge ont joué leurs six premiers matchs de championnat avec un effectif composé de quelques joueurs de l'exercice dernier renforcés par des éléments de l'équipe de la réserve. Ils ont obtenu seulement deux points sur 18 possibles, ce qui leur a valu de fermer la marche au classement.

La qualification des nouveaux joueurs devrait être la dernière mission du directeur général de la Société sportive par actions (SSPA) du club, Abbès Morsli, qui a annoncé, il y a quelques jours, qu'il allait démissionner de son poste une fois avoir réglé le dossier des recrues. Il a également informé que l'entraîneur Lyamine Bougherara, qui boude l'équipe depuis la première journée pour protester contre la non-qualification des nouveaux joueurs, va résilier à l'amiable son contrat.