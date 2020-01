En fin de contrat dans six mois, Mario Götze (27 ans) devrait quitter le Borussia Dortmund pour la seconde fois de sa carrière après 2013. Bild indique ce lundi soir que le joueur partira à la fin de la saison, libre donc. Il était revenu au club en 2016 après un passage de trois ans au Bayern Munich. Le buteur en finale de la Coupe du monde 2014 alterne comme souvent le bon et le moins bon cette saison. Il a inscrit 3 buts en 11 rencontres de Bundesliga (5 comme titulaire) et a surtout perdu progressivement sa place dans le onze de Lucien Favre. Récemment, il a été annoncé dans le viseur du Hertha Berlin.