Manchester City est un club qui, à l'instar du Paris Saint-Germain, est géré par une fortune mondiale émanant d'un pays du Golfe (Abu Dhabi). Par conséquent, les Citizens sont fortunés et n'ont jamais hésité à délier les cordons de la bourse pour faire plaisir à leurs entraîneurs. Récemment encore, ils n'étaient pas loin d'avoir lâché près de 100 millions d'euros pour contenter Pep Guardiola, leur coach, rien qu'avec des défenseurs latéraux. Mais cette année, c'est une année charnière. Les Skyblues ne sont pas assurés de remporter le titre (ils sont actuellement 4es avec deux matchs en retard) et puisqu'ils ne l'ont pas gagné la saison dernière, il faudra se renforcer à nouveau. Covid-19 ou pas, le club de Manchester a les moyens de ses ambitions et est tout à fait prêt à donner un budget transfert proprement hallucinant à l'ancien coach du FC Barcelone, qui regarde encore attentivement Lionel Messi. Ainsi, selon les informations du Telegraph, Pep Guardiola disposerait de près de 200 millions de livres (soit environ 225 millions d'euros) pour faire un petit lifting à son effectif. L'été dernier, ils avaient déjà dépensé 100 millions sur Nathan Aké et Ruben Dias, deux défenseurs. Mais c'est à d'autres postes que les pensionnaires de l'Etihad comptent recruter cette fois. On évoque notamment deux postes très importants. C'est celui d'attaquant et celui de milieu de terrain. Concernant le numéro 9, Guardiola dispose de Gabriel Jesus et de Sergio Agüero. Mais ce dernier est en fin de contrat et même s'il devrait prolonger, le club lui cherche un successeur sur le long terme. Et un attaquant, ça coûte cher, sont cités Erling Haaland, Romelu Lukaku ou encore Darwin Nunez. Au milieu de terrain, même combat avec Fernandinho, qui ne sait toujours pas s'il sera conservé. Enfin, un arrière gauche est aussi espéré. L'été va être chaud à Manchester.