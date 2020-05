L'hypothèse semble inévitable et la décision officielle ne devrait pas tarder à être prise. Avec encore quatre journées inscrites au calendrier des éliminatoires de l'épreuve, le timing semble beaucoup trop serré pour éviter un report de la prochaine édition de la coupe d'Afrique des nations, prévue au Cameroun en janvier 2021.

Selon toute vraisemblance, elle devrait être reportée pour le début de l'année 2022, en raison de la pandémie de coronavirus. C'est d'ailleurs ce que rapportait, hier, la Radio RMC, citant une source interne à la Confédération africaine de football (CAF).

«Il n'y a quasiment aucune chance de voir la CAN-2021 se jouer en janvier au Cameroun», a assuré la même source, expliquant que la tendance, aujourd'hui, est à un report au mois de janvier 2022. La même source ajoute que «jouer à l'été 2022 n'est pas exclu, car la Coupe du monde au Qatar va démarrer le 21 novembre, mais il faut bien étudier le processus médical pour ne pas déstabiliser les équipes africaines à la Coupe du monde».

La commission médicale de la CAF avait conseillé, dans un rapport transmis au Comité exécutif de l'Instance, l'annulation de toutes les compétitions continentales.

La CAF avait, dans ce sillage, reporté la Champions League, la coupe de la CAF, le CHAN-2021, ainsi que la suite des qualifications de la CAN-2021 et le début du 2e tour éliminatoire du Mondial-2022. La CAN-2021 est prévue entre le 9 janvier et le 6 février. Depuis que la FIFA a décidé de réformer la Coupe du monde des clubs et de l'organiser tous les 4 ans en plein été, la CAF n'a plus le choix que d'opter pour une organisation à la période hivernale, comme avant 2017. Cette année-là, la CAF avait décidé de réformer sa compétition phare, en choisissant notamment de l'organiser en été.