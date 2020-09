Décidément, Luis Suarez garde une belle cote sur le marché des transferts. Depuis le FC Barcelone a décidé de se séparer de son buteur uruguayen, ce dernier dispose de belles pistes. Le PSG, l’Atletico Madrid, Leicester City et la Juventus Turin auraient coché son nom. Aujourd’hui, le quotidien Marca nous révèle que la formation de Liverpool se serait également positionnée sur le joueur du Barça. Ce dernier connaît bien l’environnement des Reds pour y avoir évolué pendant 3 ans et demi entre janvier 2011 et juillet 2014. Pendant cette période, le natif de Salto avait disputé 133 rencontres, inscrit

82 buts et délivré 47 passes décisives sur le bord de la Mersey